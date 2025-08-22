https://ria.ru/20250822/turtsija-2036998339.html

В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина

СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно, россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве. "Ответа на запрос пока не было", - отметили дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.

