В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина
В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина - РИА Новости, 22.08.2025
В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина
Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно,
2025-08-22T15:27:00+03:00
2025-08-22T15:27:00+03:00
2025-08-22T15:27:00+03:00
СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно, россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве. "Ответа на запрос пока не было", - отметили дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина
