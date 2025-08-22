Рейтинг@Mail.ru
В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина - РИА Новости, 22.08.2025
15:27 22.08.2025
В Турции не ответили на запрос о найденном в лесу теле россиянина
Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно,... РИА Новости, 22.08.2025
в мире
стамбул
турция
россия
СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно, россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве. "Ответа на запрос пока не было", - отметили дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
стамбул
турция
россия
в мире, стамбул, турция, россия
В мире, Стамбул, Турция, Россия
Сотрудник полиции в Стамбуле
Сотрудник полиции в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы пока не предоставили ответ на запрос генерального консульства РФ в Стамбуле о найденном в лесу теле, предположительно, россиянина, сообщили РИА Новости дипломаты.
Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины с пластиковым мешком для мусора на голове. По имевшимся документам установлено, что это - гражданин России Усман Амриев, 20 лет, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов, полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве.
"Ответа на запрос пока не было", - отметили дипломаты.
Турецкие СМИ сообщали, что при мужчине была обнаружена напечатанная на компьютере записка. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав
