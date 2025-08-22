Трамп может позвать Путина на футбол: в этом импульсе есть детали

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пригласит главу российского государства Владимира Путина на чемпионат мира по футболу. РИА Новости Спорт рассказывает, как воспринимать посыл американского лидера с учетом того, что сборная России все еще отстранена от участия в официальных матчах.

Тема футбола появилась не случайно

Чемпионат мира 2026 года, на самом деле, пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике, но складывается ощущение, что Международная федерация футбола (ФИФА) считает его полностью американским. Например, генеральная репетиция мундиаля - клубный чемпионат мира нынешнего года - прошла целиком на территории Штатов. Хотя, например, матч открытия мирового первенства следующего года состоится на знаменитом стадионе "Ацтека" в Мехико.

Но финал чемпионата мира будет сыгран в пригороде Нью-Йорка, и, видимо, именно этот матч (по статусу вряд ли какой-либо еще) имел в виду президент США Дональд Трамп , когда заявлял в пятницу о том, что может пригласить своего российского коллегу Владимира Путина посетить мировое первенство.

« Владимир Путин , я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события", - отметил Трамп в Белом доме.

Тема футбола возникла в пятницу не случайно. В гости к президенту США заглянул глава ФИФА Джанни Инфантино - чтобы зафиналить вопрос с датой жеребьевки финального турнира, а заодно показать Трампу чемпионский кубок. Инфантино вручил Трампу билет в первый ряд на финал чемпионата мира (интересно, с оформленным ли заодно Fan ID), президент США объявил, что жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне, ну а кубок Трамп попытался было оставить себе.

"Я его не отдам, это красивое золотое изделие", - заявил американский президент, на что Инфантино, собрав волю в кулак, отметил, что "трофей могут трогать только президент ФИФА, главы государств и чемпионы", и разрешил Трампу подержать его.

Американцы не в силах допустить нас до ЧМ

Что же касается приглашения Трампа Путину приехать в США на чемпионат мира - безусловно, это очень важный символический знак. Неделю назад на Аляске состоялись важнейшие для всего мира переговоры американского и российского лидеров, после которых в завершающей части совместной пресс-конференции Путин пригласил Трампа в Москву. Президент США сразу же допустил, что воспользуется этим приглашением - поэтому и вариант приезда главы российского государства на чемпионат мира по футболу в Америку выглядит вполне вероятным.

Более того, вариант этот можно было бы назвать даже реальным - если бы не один нюанс. Во многих видах спорта - и в первую очередь в командных - сборная России отстранена от участия в международных турнирах. Это касается и футбола. Поэтому, увы, чемпионат мира следующего года в США, Канаде и Мексике пройдет без нас. Отборочный турнир уже идет - и какие бы оптимистичные сигналы не посылал спортивным чиновникам Трамп, на полпути к квалификации на мировое первенство российская сборная уже не подключится.

« "Чемпионат мира - соревнование глобального масштаба. Понятно, что мы вынужденно не приедем на этот турнир, а это мировой праздник, - сказала корреспонденту РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя приглашение Трампа Путину приехать на турнир, где не будет российской команды. - Посмотрим, воспользуется ли Владимир Владимирович этим приглашением, все ведь не так просто. Но Трампа, я думаю, многие (на Западе) сейчас начнут осуждать".

Тем не менее, как считает депутат, все последние политические события, включая и пятничный жест Трампа, могут привести к ослаблению санкций в отношении российского спорта. "В сентябре будет исполком МОК , я думаю, новый президент МОК (Кирсти Ковентри) и члены исполкома будут следить за тем, что происходит, и анализировать это, - сказала Журова . - Посмотрим, сможет ли Ковентри убедить членов исполкома МОК или нет. Мне казалось, что какие-то подвижки могут быть, допустим, полумеры - например, они могли бы допустить игровые виды. Все равно в них мы уже мимо Олимпиады. И понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников чемпионата мира по футболу, как бы им, может быть, этого ни хотелось. Может быть, что-то расширят в (российском представительстве) в зимних видах на Олимпиаде или снизят влияние фильтров, которые они напридумывали".