Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 22.08.2025 (обновлено: 21:26 22.08.2025)
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел лично присутствовать на возможной встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но многие думают, что из неё ничего не выйдет."Я хотел провести встречу с ними двумя. Я мог бы присутствовать на этой встрече, но многие считают, что она ни к чему не приведёт", - сказал Трамп журналистам.
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского

Трамп допустил, что встреча Путина и Зеленского может стать безрезультатной

Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел лично присутствовать на возможной встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но многие думают, что из неё ничего не выйдет.
"Я хотел провести встречу с ними двумя. Я мог бы присутствовать на этой встрече, но многие считают, что она ни к чему не приведёт", - сказал Трамп журналистам.
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
