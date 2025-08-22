https://ria.ru/20250822/tramp-2037066530.html

Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского

Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025

Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел лично присутствовать на возможной встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но... РИА Новости, 22.08.2025

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел лично присутствовать на возможной встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но многие думают, что из неё ничего не выйдет."Я хотел провести встречу с ними двумя. Я мог бы присутствовать на этой встрече, но многие считают, что она ни к чему не приведёт", - сказал Трамп журналистам.

