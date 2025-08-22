Трамп может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать своего российского коллегу Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в 2026 году.
"Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп показал журналистам фотографию с Путиным с саммита на Аляске, которую "ему прислали". "Он хорошо получился, я нормально", - сказал Трамп.
22 августа 2025, 20:39