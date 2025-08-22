Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:15 22.08.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Трамп объявил дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Трамп: жеребьевка ЧМ-2026 по футболу пройдет в декабре в Кеннеди-центре

Читать в
МАКСДзен
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
"Пятого декабря этого года состоится жеребьевка ЧМ-2026. Она пройдет в Центре Кеннеди - некоторые называют его "Центром Трампа", но пока мы официально его так не называем, может, через неделю", - сказал Трамп в специальном обращении из Овального кабинета.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Мексике рассказали о подготовке к ЧМ-2026
9 августа 2025, 02:23
По его словам, проведение жеребьевки в столице - это "большая честь".
"Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации", - добавил он.
На мероприятии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как "усердного человека, делающего феноменальную работу".
"Он только что прилетел из Италии. И он - лучший в своем деле", - отметил американский лидер.
Трофей клубного чемпионата мира в США - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ФИФА отдала Трампу трофей победителей клубного чемпионата мира
15 июля 2025, 11:18
 
ФутболСпортДональд ТрампЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    1-й тайм
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    ЦСКА
    Локомотив
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Балтика
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Крылья Советов
    Акрон
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Сочи
    Ахмат
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Рубин
    Нижний Новгород
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала