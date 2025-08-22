Трамп объявил дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

"Пятого декабря этого года состоится жеребьевка ЧМ-2026. Она пройдет в Центре Кеннеди - некоторые называют его "Центром Трампа", но пока мы официально его так не называем, может, через неделю", - сказал Трамп в специальном обращении из Овального кабинета.

По его словам, проведение жеребьевки в столице - это "большая честь".

"Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации", - добавил он.

На мероприятии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как "усердного человека, делающего феноменальную работу".