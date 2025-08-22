https://ria.ru/20250822/tramp-2036882481.html

СМИ: страны Латинской Америки испугались одного плана Трампа

Страны Латинской Америки с тревогой восприняли планы президента США Дональда Трампа отправить военные корабли к берегам Венесуэлы, посчитав угрозой для себя... РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Страны Латинской Америки с тревогой восприняли планы президента США Дональда Трампа отправить военные корабли к берегам Венесуэлы, посчитав угрозой для себя возможное вторжение в это государство, сообщает Al Jazeera."Обещание президента Трампа отправить военные корабли в Карибский бассейн и другие регионы Латинской Америки, чтобы остановить поток наркотиков в США, воспринимается как нечто большее, чем просто угроза Венесуэле. Оно может коснуться многих стран этого региона", — говорится в сюжете.В регионе, как отмечает телеканал, задаются вопросом, почему Трамп решил осуществить "столь агрессивный шаг" в то время как он пытается выглядеть миротворцем.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано на фоне отправки к берегам этой страны трех американских военных кораблей, на борту которых, предположительно, находятся четыре тысячи морпехов.Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне решения США отправить к берегам Венесуэлы военные корабли призывает власти стран к деэскалации и сдержанности. Дидеры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выступили с заявлением в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и осудили действия Вашингтона, которые угрожают стабильности во всем регионе.

