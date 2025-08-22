https://ria.ru/20250822/telemeditsina-2036927519.html

Т-Банк и "Лучи" запускают телемедицину для премиальных клиентов

Т-Банк и "Лучи" запускают телемедицину для премиальных клиентов - РИА Новости, 22.08.2025

Т-Банк и "Лучи" запускают телемедицину для премиальных клиентов

С 18 сентября клиенты сервиса T-Premium смогут получать квалифицированную медицинскую помощь онлайн — в приложении "Лучи Здоровье" (18+) после авторизации через РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:22:00+03:00

2025-08-22T13:22:00+03:00

2025-08-22T13:29:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg

МОСКВА, 22 авг - ООО "Лучи Здоровье". С 18 сентября клиенты сервиса T-Premium смогут получать квалифицированную медицинскую помощь онлайн — в приложении "Лучи Здоровье" (18+) после авторизации через сервис авторизации и идентификации T-ID (18+)Клиентам Т-Premium будет доступен полис добровольного медицинского страхования (ДМС) от партнеров АО "ТБанк". Услуги по страхованию оказывают АО "Лучи Страхование". Новый формат интегрирует телемедицину в привычные финансовые сценарии и отражает глобальный тренд Health & Wealth — объединение заботы о здоровье и управления капиталом в едином, выстроенном опыте обслуживания. С помощью приложения "Лучи Здоровье" можно получить телемедицинскую консультацию у специалистов клиник, входящих в программы страхования.Для клиентов это означает, что забота о здоровье становится таким же удобным и технологичным процессом, как операции с финансами. Все возможности полиса доступны начиная с самого стартового пакета обслуживания категории Т-Premium — в несколько кликов, без лишних формальностей и потери времени.Полис ДМС будет включать безлимитные онлайн-консультации врачей пятнадцати специальностей, а также безлимитные онлайн-консультации педиатра по вопросам здоровья детей. Клиенты смогут получать до двух консультаций в месяц с психологом и нутрициологом, а также ветеринаром по вопросам здоровья питомцев. Круглосуточно в чате приложения "Лучи Здоровье" доступна помощь дежурного терапевта, готового оперативно ответить на вопросы или помочь при неотложных ситуациях.Помимо медицинской помощи, сервис предусматривает и прямые финансовые преимущества. При записи через "Лучи" клиенты получат скидку до 30% на лабораторные исследования и 10% скидку на офлайн-услуги в клиниках-партнерах. Это решение интегрирует экономию средств в сам процесс получения медицинской помощи, делая его выгодным и рациональным."Сегодня людям важно получать не набор разрозненных услуг, а цельный, логично выстроенный опыт. Когда забота о здоровье встроена в привычные финансовые сценарии и работает так же четко, как банкинг, это меняет восприятие и повышает комфорт. Вместе с Т-Premium мы сделали этот подход реальностью: без лишних барьеров и с максимальной пользой для клиента", — говорит основатель и генеральный директор страховой компании "Лучи" Марк Саневич.Запуск встроенной телемедицины стал частью стратегии обеих компаний по развитию экосистемных сервисов, которые помогают клиентам экономить время, ресурсы и получать высокий уровень сервиса в любой точке мира. Для премиального сегмента это особенно важно: ценность имеет не только результат, но и сам процесс обслуживания — он должен быть быстрым, удобным и предельно надёжным.О компании "Лучи""Лучи" (бывшая ГК Bestdoctor) основана российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году.Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.АО "ТБанк" ОГРН 1027739642281, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26АО "Лучи Страхование" ОГРН 1022701130132, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 27, стр. 15Реклама, ООО "РБ Страхование Жизни", ОГРН 1067746806170, 127015, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Вятская, д. 27, стр. 15, erid: F7NfYUJCUneTSTe8dpBd

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы