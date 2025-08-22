https://ria.ru/20250822/tatarstan-2036902629.html
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании городской среды
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании городской среды - РИА Новости, 22.08.2025
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании городской среды
Шесть заявок от Татарстана выиграли во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на их реализацию получено 474,3 миллиона... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:58:00+03:00
2025-08-22T08:58:00+03:00
2025-08-22T08:59:00+03:00
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Шесть заявок от Татарстана выиграли во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на их реализацию получено 474,3 миллиона рублей, сообщает Институт развития городов республики. Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло в Казани в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс проводится с 2018 года, это возможность для региона получить дополнительное федеральное финансирование на развитие общественных пространств. "В X всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды шесть из 16 заявок-участниц от Татарстана выиграли. Суммарно республика получила 474,3 миллиона рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств", - говорится в сообщении. Обновленные на эти средства пространства появятся в республике в 2026-2027 годах. С этого года подать заявку на конкурс, помимо малых городов и исторических поселений, могут села, поселки городского типа, признанные опорными населенными пунктами. Благодаря этому впервые приняли участие и сразу победили заявки из села Высокая Гора, поселков городского типа Аксубаево и Алексеевское. Победителями также стали города Кукмор, Тетюши и Мензелинск. Подготовку заявок курирует Институт развития городов Татарстана. Работа ведется совместно с представителями администраций и локальных сообществ районов. В числе проектов, которые предстоит реализовать - модернизация парка, утратившего актуальность и не отвечающего росту числа жителей, создание современных общественных пространств, благоустройство центральных улиц населенных пунктов, создание связанного комфортного пространства из благоустроенных ранее отдельных территорий.
https://ria.ru/20250707/tatarstan-2027762658.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании городской среды
Проекты из Татарстана вошли в число лучших в создании комфортной городской среды
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости.
Шесть заявок от Татарстана выиграли во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на их реализацию получено 474,3 миллиона рублей, сообщает Институт
развития городов республики.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло в Казани
в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Конкурс проводится с 2018 года, это возможность для региона получить дополнительное федеральное финансирование на развитие общественных пространств.
"В X всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды шесть из 16 заявок-участниц от Татарстана выиграли. Суммарно республика получила 474,3 миллиона рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств", - говорится в сообщении.
Обновленные на эти средства пространства появятся в республике в 2026-2027 годах.
С этого года подать заявку на конкурс, помимо малых городов и исторических поселений, могут села, поселки городского типа, признанные опорными населенными пунктами. Благодаря этому впервые приняли участие и сразу победили заявки из села Высокая Гора, поселков городского типа Аксубаево и Алексеевское. Победителями также стали города Кукмор, Тетюши и Мензелинск.
Подготовку заявок курирует Институт развития городов Татарстана. Работа ведется совместно с представителями администраций и локальных сообществ районов. В числе проектов, которые предстоит реализовать - модернизация парка, утратившего актуальность и не отвечающего росту числа жителей, создание современных общественных пространств, благоустройство центральных улиц населенных пунктов, создание связанного комфортного пространства из благоустроенных ранее отдельных территорий.