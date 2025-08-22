https://ria.ru/20250822/ssha-2037071980.html

Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона, пишут СМИ

в мире

сша

пит хегсет

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона из-за "утраты доверия", сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники."Министр обороны Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора разведывательного управления министерства обороны США. Это последний из высокопоставленных военных или разведывательных сотрудников, лишившийся своего поста в ходе масштабной чистки руководящего состава органов национальной безопасности, сообщили два осведомленных источника", — говорится в публикации.В конце апреля издание Politico сообщало, что в Пентагоне разгорелся конфликт из-за борьбы окружения Хегсета за власть, и в ведомстве царит "полный хаос". По данным СМИ, министр обороны окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников. Их ожесточенная борьба переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.В конце июля газета Daily Mail сообщила, что многие сотрудники министерства готовят письмо с требованием отставки Хегсета. По данным издания, с мая черновики "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала. Как заявил собеседник агентства, это нужно, чтобы "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает".Согласно информации Daily Mail, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия.

сша

