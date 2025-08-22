https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2037041085.html

Спецоперация, 22 августа: ВС России освободили три населенный пункта в ДНР

Спецоперация, 22 августа: ВС России освободили три населенный пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025

Спецоперация, 22 августа: ВС России освободили три населенный пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР, ВСУ потеряли около 9375 военнослужащих за минувшую неделю

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР, ВСУ потеряли около 9375 военнослужащих за минувшую неделю, ПВО сбила ночью 54 беспилотника над Россией. ВС России взяли под контроль Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за неделю потеряли около 9375 военнослужащих, следует из сводки министерства. ВС России за неделю нанесли шесть ударов по предприятиям ВПК Украины Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетики и складам ВСУ, в том числе тем, где хранились оперативно-тактические ракеты "Сапсан", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. За неделю средства ПВО сбили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотников. ПВО ночью сбила 54 украинских БПЛА над Россией Российские средства ПВО ночью уничтожили 19 украинских беспилотников над Брянской областью, 11 – над Волгоградской, восемь – над Ростовской, семь – над Воронежской, по три – над Белгородской и Орловской, два – над Курской и один – над Крымом. С 7.00 до 8.00 мск ПВО сбила по два украинских беспилотника над Белгородской и Рязанской областями, еще один – над Липецкой. Поражен цех сборки БПЛА и авиадвигателей ВСУ в Запорожье Ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич" в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, поврежден цех по сборке двигателей для военных вертолетов и беспилотников для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские войска в спешке перекинули резервы под поселок Степногорск на запорожской линии фронта, чтобы любыми путями сдержать продвижение российской армии. Задержаны два украинских агента в ДНР, причастных к подготовке терактов Силовики задержали двух агентов военной разведки Украины в ДНР, причастных к двум подрывам машин и подготовке двух терактов, они дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. Установлено, что житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Ему были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь с куратором злоумышленник поддерживал посредством мессенджера Telegram. По данным ФСБ, для выполнения заданий резидент привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, 1997 года рождения, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста. Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Как уточняет ведомство, фигуранты дают признательные показания, они арестованы.

россия, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)