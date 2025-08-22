https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036965252.html

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.За неделю военнослужащие группировки ликвидировали:В свою очередь, Южная группировка войск освободила село Катериновка. В зоне ее действий ВСУ потеряли:

