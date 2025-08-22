Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 22.08.2025 (обновлено: 18:49 22.08.2025)
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.За неделю военнослужащие группировки ликвидировали:В свою очередь, Южная группировка войск освободила село Катериновка. В зоне ее действий ВСУ потеряли:
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили Владимировку, Катериновку и Русин Яр в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР

Об освобождении сел Сухецкое и Панковка оборонное ведомство отчитывалось в среду.

За неделю военнослужащие группировки ликвидировали:
  • до 2840 человек личного состава ВСУ;
  • два танка;
  • 30 боевых бронемашин;
  • 64 автомобиля;
  • 19 орудий полевой артиллерии.
В свою очередь, Южная группировка войск освободила село Катериновка. В зоне ее действий ВСУ потеряли:
  • 1610 военных;
  • 19 автомобилей;
  • семь боевых бронемашин;
  • 18 орудий полевой артиллерии;
  • семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
  • 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

 
Специальная военная операция на Украине
 
 
