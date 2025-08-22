https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036965252.html
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.08.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T13:15:00+03:00
2025-08-22T13:15:00+03:00
2025-08-22T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:100:2397:1448_1920x0_80_0_0_008cba0bd42acb05a7cef078a5e33292.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль три села в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики"— говорится в сводке.За неделю военнослужащие группировки ликвидировали:В свою очередь, Южная группировка войск освободила село Катериновка. В зоне ее действий ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5a97f2618ca3e3a4d744cb1cf1e891.jpg
Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе
Кадры боев за освобожденную "Южной" группировкой войск Катериновку в Донбассе
2025-08-22T13:15
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили Владимировку, Катериновку и Русин Яр в ДНР