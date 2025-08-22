https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036950130.html

ВСУ потеряли до 2840 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

Украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США и четыре бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

