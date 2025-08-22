https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036950130.html
ВСУ потеряли до 2840 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли до 2840 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 22.08.2025
ВСУ потеряли до 2840 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:10:00+03:00
2025-08-22T12:10:00+03:00
2025-08-22T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США и четыре бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_22bacd856ad3f8dbfac7eb8bdad1f5bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 2840 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
МО: ВСУ потеряли до 2840 боевиков и 2 танка в зоне действий "Центра" за неделю