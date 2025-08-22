https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036896597.html

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2025

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении

Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении обнаружили замаскированные в лесных массивах танки украинских националистов – "Леопард" немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14 омбр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, серией ударов барражирующего боеприпаса "Ланцет" операторы дронов успешно поразили боевые машины ВСУ."Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось задымление танков с последующим их полным выгоранием", - отметили в ведомстве.

россия

2025

