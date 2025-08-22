https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036896597.html
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2025
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T07:32:00+03:00
2025-08-22T07:32:00+03:00
2025-08-22T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036898752_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0848ec5e56020fc045ff17244c9607f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении обнаружили замаскированные в лесных массивах танки украинских националистов – "Леопард" немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14 омбр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, серией ударов барражирующего боеприпаса "Ланцет" операторы дронов успешно поразили боевые машины ВСУ."Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось задымление танков с последующим их полным выгоранием", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250822/bespilotniki-2036896697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036898752_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02ac93b87fa94e9610f4740e7ad3d05a.jpg
Уничтожение "Ланцетом" замаскированного танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны РФ показало кадры уничтожения на Купянском направлении с применением "Ланцета" замаскированного танка Leopard противника.
2025-08-22T07:32
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны: "Ланцет" уничтожил танк Leopard ВСУ на Купянском направлении