Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 22.08.2025 (обновлено: 08:12 22.08.2025)
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении - РИА Новости, 22.08.2025
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении
Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении обнаружили замаскированные в лесных массивах танки украинских националистов – "Леопард" немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14 омбр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, серией ударов барражирующего боеприпаса "Ланцет" операторы дронов успешно поразили боевые машины ВСУ."Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось задымление танков с последующим их полным выгоранием", - отметили в ведомстве.
Уничтожение "Ланцетом" замаскированного танка Leopard на Купянском направлении
Минобороны РФ показало кадры уничтожения на Купянском направлении с применением "Ланцета" замаскированного танка Leopard противника.
Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Купянском направлении

Минобороны: "Ланцет" уничтожил танк Leopard ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Подолы на купянском направлении обнаружили замаскированные в лесных массивах танки украинских националистов – "Леопард" немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14 омбр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, серией ударов барражирующего боеприпаса "Ланцет" операторы дронов успешно поразили боевые машины ВСУ.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалось задымление танков с последующим их полным выгоранием", - отметили в ведомстве.
