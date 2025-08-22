Рейтинг@Mail.ru
Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 22.08.2025
Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки обнаружили скопление пехоты ВСУ численностью до пяти человек в укрепленном блиндаже. В результате прицельных сбросов с БПЛА личный состав противника вынужден был оставаться в укрытии, что позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед незамеченными и успешно выполнить боевую задачу", - сообщили в военном ведомстве. "Осуществляем поддержку пехоты в момент наступления. Там, где большое скопление ВСУ, какой-то укрепленный блиндаж, есть всегда возможность отработать беспилотником с помощью сброса. Да, сброс не такой действенный, как снаряд артиллерии, но он дает свои плоды и дает ребятам возможность пройти дальше", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Скрипач". Как добавили в Минобороны, российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА позволяют повысить эффективность боевой работы и снизить риски для личного состава, сочетая на поле боя функции разведки, огневого поражения противника, а также поддержки штурмовых групп.
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки обнаружили скопление пехоты ВСУ численностью до пяти человек в укрепленном блиндаже. В результате прицельных сбросов с БПЛА личный состав противника вынужден был оставаться в укрытии, что позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед незамеченными и успешно выполнить боевую задачу", - сообщили в военном ведомстве.
"Осуществляем поддержку пехоты в момент наступления. Там, где большое скопление ВСУ, какой-то укрепленный блиндаж, есть всегда возможность отработать беспилотником с помощью сброса. Да, сброс не такой действенный, как снаряд артиллерии, но он дает свои плоды и дает ребятам возможность пройти дальше", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Скрипач".
Как добавили в Минобороны, российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА позволяют повысить эффективность боевой работы и снизить риски для личного состава, сочетая на поле боя функции разведки, огневого поражения противника, а также поддержки штурмовых групп.
