Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области
2025-08-22T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки обнаружили скопление пехоты ВСУ численностью до пяти человек в укрепленном блиндаже. В результате прицельных сбросов с БПЛА личный состав противника вынужден был оставаться в укрытии, что позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед незамеченными и успешно выполнить боевую задачу", - сообщили в военном ведомстве. "Осуществляем поддержку пехоты в момент наступления. Там, где большое скопление ВСУ, какой-то укрепленный блиндаж, есть всегда возможность отработать беспилотником с помощью сброса. Да, сброс не такой действенный, как снаряд артиллерии, но он дает свои плоды и дает ребятам возможность пройти дальше", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Скрипач". Как добавили в Минобороны, российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА позволяют повысить эффективность боевой работы и снизить риски для личного состава, сочетая на поле боя функции разведки, огневого поражения противника, а также поддержки штурмовых групп.
