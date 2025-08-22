https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036887684.html

Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области

Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области - РИА Новости, 22.08.2025

Дроны "Днепра" обеспечили продвижение штурмовиков в Запорожской области

Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22

2025-08-22T05:04:00+03:00

2025-08-22T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" обеспечили продвижение российских штурмовых групп в Запорожской области, поразив укрепленный блиндаж ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки обнаружили скопление пехоты ВСУ численностью до пяти человек в укрепленном блиндаже. В результате прицельных сбросов с БПЛА личный состав противника вынужден был оставаться в укрытии, что позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперед незамеченными и успешно выполнить боевую задачу", - сообщили в военном ведомстве. "Осуществляем поддержку пехоты в момент наступления. Там, где большое скопление ВСУ, какой-то укрепленный блиндаж, есть всегда возможность отработать беспилотником с помощью сброса. Да, сброс не такой действенный, как снаряд артиллерии, но он дает свои плоды и дает ребятам возможность пройти дальше", - рассказал журналистам оператор БПЛА с позывным "Скрипач". Как добавили в Минобороны, российские военнослужащие отмечают, что подразделения БПЛА позволяют повысить эффективность боевой работы и снизить риски для личного состава, сочетая на поле боя функции разведки, огневого поражения противника, а также поддержки штурмовых групп.

запорожская область

2025

