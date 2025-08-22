Рейтинг@Mail.ru
Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
18:38 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/soveschanie-2037049903.html
Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье
Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье - РИА Новости, 22.08.2025
Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье
В августовском педагогическом совещании, которое собрало более 200 представителей системы образования Приангарья, в качестве экспертов приняли участие... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:38:00+03:00
2025-08-22T18:38:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
вячеслав фетисов
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543465_0:93:2861:1702_1920x0_80_0_0_7aa4da7fa2a11e3cb6c2363e48b4f9fd.jpg
ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. В августовском педагогическом совещании, которое собрало более 200 представителей системы образования Приангарья, в качестве экспертов приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вместе с депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым принял участие в региональном августовском педагогическом совещании. Легендарный хоккеист, известный общественный деятель Вячеслав Фетисов прибыл в Приангарье для участия в товарищеском хоккейном матче, в котором со звездами спорта сыграют представители разных структур Иркутской области. "Ключевая тема пленарного заседания "Региональное образование: новые возможности для социально-экономического развития региона". Мероприятие, в котором в качестве экспертов приняли участие глава региона Игорь Кобзев и председатель Всероссийского общества охраны природы, посол Доброй воли природоохранных программ ООН, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, собрало более 200 представителей образовательной системы Приангарья на площадке областного Дома молодежи", - говорится в сообщении. Участники сессии обсудили вопросы, связанные с эффективностью профориентационных проектов и практик, привлечением индустриальных партнеров для формирования трудового потенциала региона и воспитания конкурентоспособных профессионалов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также условия успешного взаимодействия "школа – вуз – работодатель". Кобзев отметил активное участие представителей сферы образования области в реализации национальных проектов, таких как "Семья", "Молодежь и дети", "Беспилотные авиационные системы". Эти инициативы способствуют обновлению инфраструктуры, внедрению современных образовательных технологий и созданию условий для получения качественного образования. Особое внимание было уделено модернизации содержания математического и естественно-научного образования в условиях цифровой трансформации. Губернатор подчеркнул, что благодаря общим усилиям в регионе активно развивается цифровая образовательная среда, за последние несколько лет создана сеть инновационных площадок: открыты более 500 центров образования "Точки роста", четыре "IT-куба", девять детских кванториумов, 58 инженерных классов и более 60 лабораторий и мастерских в организациях среднего профобразования, в том числе в рамках федерального проекта "Профессионалитет". С 2022 года в регионе действуют 12 кластеров по востребованным отраслям, а в следующем году их число увеличится до 14, что является одним из лучших показателей по стране. На совещании Кобзев особо отметил роль педагогов в воспитание достойных защитников Отечества и вручил благодарственные письма тем, чьи сыновья сейчас выполняют воинский долг в зоне СВО. Отдельно глава региона отметил заслуги педагога дополнительного образования Новобирюсинской средней школы Тайшетского района Ивана Потапенко, выполнявшего боевые задачи специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности государства. Также Кобзев и Фетисов посетили готовящийся к открытию блок начальных классов школы №75 в Иркутске, возведенный по поручению президента РФ Владимира Путина. Августовское совещание является центральным образовательным событием методической недели. Она проводится Институтом развития образования совместно с Образовательным центром "Персей", вузами, организациями среднего профессионального образования, школами и работодателями Приангарья.
https://ria.ru/20250819/shkoly-2036385281.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028543465_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_89a83996e964cb366ed2f45dffba3310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кобзев, вячеслав фетисов, иркутская область
Иркутская область, Игорь Кобзев, Вячеслав Фетисов, Иркутская область
Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье

Кобзев и Фетисов приняли участие в педагогическом совещании в Приангарье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. В августовском педагогическом совещании, которое собрало более 200 представителей системы образования Приангарья, в качестве экспертов приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вместе с депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым принял участие в региональном августовском педагогическом совещании. Легендарный хоккеист, известный общественный деятель Вячеслав Фетисов прибыл в Приангарье для участия в товарищеском хоккейном матче, в котором со звездами спорта сыграют представители разных структур Иркутской области.
"Ключевая тема пленарного заседания "Региональное образование: новые возможности для социально-экономического развития региона". Мероприятие, в котором в качестве экспертов приняли участие глава региона Игорь Кобзев и председатель Всероссийского общества охраны природы, посол Доброй воли природоохранных программ ООН, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, собрало более 200 представителей образовательной системы Приангарья на площадке областного Дома молодежи", - говорится в сообщении.
Участники сессии обсудили вопросы, связанные с эффективностью профориентационных проектов и практик, привлечением индустриальных партнеров для формирования трудового потенциала региона и воспитания конкурентоспособных профессионалов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также условия успешного взаимодействия "школа – вуз – работодатель".
Кобзев отметил активное участие представителей сферы образования области в реализации национальных проектов, таких как "Семья", "Молодежь и дети", "Беспилотные авиационные системы". Эти инициативы способствуют обновлению инфраструктуры, внедрению современных образовательных технологий и созданию условий для получения качественного образования.
Особое внимание было уделено модернизации содержания математического и естественно-научного образования в условиях цифровой трансформации. Губернатор подчеркнул, что благодаря общим усилиям в регионе активно развивается цифровая образовательная среда, за последние несколько лет создана сеть инновационных площадок: открыты более 500 центров образования "Точки роста", четыре "IT-куба", девять детских кванториумов, 58 инженерных классов и более 60 лабораторий и мастерских в организациях среднего профобразования, в том числе в рамках федерального проекта "Профессионалитет". С 2022 года в регионе действуют 12 кластеров по востребованным отраслям, а в следующем году их число увеличится до 14, что является одним из лучших показателей по стране.
На совещании Кобзев особо отметил роль педагогов в воспитание достойных защитников Отечества и вручил благодарственные письма тем, чьи сыновья сейчас выполняют воинский долг в зоне СВО. Отдельно глава региона отметил заслуги педагога дополнительного образования Новобирюсинской средней школы Тайшетского района Ивана Потапенко, выполнявшего боевые задачи специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности государства.
Также Кобзев и Фетисов посетили готовящийся к открытию блок начальных классов школы №75 в Иркутске, возведенный по поручению президента РФ Владимира Путина.
Августовское совещание является центральным образовательным событием методической недели. Она проводится Институтом развития образования совместно с Образовательным центром "Персей", вузами, организациями среднего профессионального образования, школами и работодателями Приангарья.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 800 школ Приангарья прошли проверку и готовы к учебному году
19 августа, 20:16
 
Иркутская областьИгорь КобзевВячеслав ФетисовИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала