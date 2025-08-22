https://ria.ru/20250822/soveschanie-2037049903.html

Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье

Кобзев и Фетисов приняли участие в совещании педагогов в Приангарье

ИРКУТСК, 22 авг - РИА Новости. В августовском педагогическом совещании, которое собрало более 200 представителей системы образования Приангарья, в качестве экспертов приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев вместе с депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым принял участие в региональном августовском педагогическом совещании. Легендарный хоккеист, известный общественный деятель Вячеслав Фетисов прибыл в Приангарье для участия в товарищеском хоккейном матче, в котором со звездами спорта сыграют представители разных структур Иркутской области. "Ключевая тема пленарного заседания "Региональное образование: новые возможности для социально-экономического развития региона". Мероприятие, в котором в качестве экспертов приняли участие глава региона Игорь Кобзев и председатель Всероссийского общества охраны природы, посол Доброй воли природоохранных программ ООН, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, собрало более 200 представителей образовательной системы Приангарья на площадке областного Дома молодежи", - говорится в сообщении. Участники сессии обсудили вопросы, связанные с эффективностью профориентационных проектов и практик, привлечением индустриальных партнеров для формирования трудового потенциала региона и воспитания конкурентоспособных профессионалов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также условия успешного взаимодействия "школа – вуз – работодатель". Кобзев отметил активное участие представителей сферы образования области в реализации национальных проектов, таких как "Семья", "Молодежь и дети", "Беспилотные авиационные системы". Эти инициативы способствуют обновлению инфраструктуры, внедрению современных образовательных технологий и созданию условий для получения качественного образования. Особое внимание было уделено модернизации содержания математического и естественно-научного образования в условиях цифровой трансформации. Губернатор подчеркнул, что благодаря общим усилиям в регионе активно развивается цифровая образовательная среда, за последние несколько лет создана сеть инновационных площадок: открыты более 500 центров образования "Точки роста", четыре "IT-куба", девять детских кванториумов, 58 инженерных классов и более 60 лабораторий и мастерских в организациях среднего профобразования, в том числе в рамках федерального проекта "Профессионалитет". С 2022 года в регионе действуют 12 кластеров по востребованным отраслям, а в следующем году их число увеличится до 14, что является одним из лучших показателей по стране. На совещании Кобзев особо отметил роль педагогов в воспитание достойных защитников Отечества и вручил благодарственные письма тем, чьи сыновья сейчас выполняют воинский долг в зоне СВО. Отдельно глава региона отметил заслуги педагога дополнительного образования Новобирюсинской средней школы Тайшетского района Ивана Потапенко, выполнявшего боевые задачи специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности государства. Также Кобзев и Фетисов посетили готовящийся к открытию блок начальных классов школы №75 в Иркутске, возведенный по поручению президента РФ Владимира Путина. Августовское совещание является центральным образовательным событием методической недели. Она проводится Институтом развития образования совместно с Образовательным центром "Персей", вузами, организациями среднего профессионального образования, школами и работодателями Приангарья.

иркутская область

