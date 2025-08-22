https://ria.ru/20250822/smi-2036899518.html

СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США рассматривают использование БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву, передает CNN."Возможная поддержка с воздуха стала основной темой, и хотя в администрации Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов", — сообщил телеканал со ссылкой на неназванного европейского дипломата.Еще один собеседник CNN заявил, что применение БПЛА может быть неудобно для проведения "взлетов по тревоге", так как они слишком медленные, поэтому другим странам придется выделить дополнительные летательные аппараты, если США ограничатся дронами.По данным телеканала, американских пилотов, вероятно, задействуют для патрулирования в небе над Украиной, обеспечивая получение "изображений высокого разрешения линии фронта" и перемещений военных в рамках того, что можно было бы считать "промежуточным вариантом".В то же время, как передает телеканал, госсекретарь Марко Рубио уведомил в четверг европейских советников по безопасности, что Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Киеву.Позиция РоссииМосква не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, подчеркивал глава МИД Сергей Лавров. Как отмечал министр, Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как КНР, США, Британия, Франция. В этом вопросе надо ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.Москва выступает за то, чтобы коллективные гарантии безопасности Украины со стороны Европы были действительно надежными, добавил Лавров.

