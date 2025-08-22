https://ria.ru/20250822/slovakija-2036972359.html
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней, сообщило словацкое издание Aktuality. "В связи с прекращением поставок нефти в Словакию никаких проблем не грозит, заявила после заседания правительства министр экономики Дениса Сакова. Нефтепровод "Дружба" был поврежден на российско-белорусской границе и, по ее словам, должен был бы быть отремонтирован в понедельник на следующей неделе", - говорится в информации издания. Сакова сообщила, что у Словакии есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Министр экономики Словакии Сакова: нефтепровод "Дружба" починят в понедельник