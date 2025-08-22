Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
13:40 22.08.2025 (обновлено: 13:48 22.08.2025)
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней, сообщило словацкое издание Aktuality. "В связи с прекращением поставок нефти в Словакию никаких проблем не грозит, заявила после заседания правительства министр экономики Дениса Сакова. Нефтепровод "Дружба" был поврежден на российско-белорусской границе и, по ее словам, должен был бы быть отремонтирован в понедельник на следующей неделе", - говорится в информации издания. Сакова сообщила, что у Словакии есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
в мире, словакия, вооруженные силы украины
В мире, Словакия, Вооруженные силы Украины
Глава Минэкономики Словакии рассказала, когда восстановят "Дружбу"

Министр экономики Словакии Сакова: нефтепровод "Дружба" починят в понедельник

© Getty Images / Janos KummerОбъект нефтепровода "Дружба" в Венгрии
Объект нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Getty Images / Janos Kummer
Объект нефтепровода "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней, сообщило словацкое издание Aktuality.
"В связи с прекращением поставок нефти в Словакию никаких проблем не грозит, заявила после заседания правительства министр экономики Дениса Сакова. Нефтепровод "Дружба" был поврежден на российско-белорусской границе и, по ее словам, должен был бы быть отремонтирован в понедельник на следующей неделе", - говорится в информации издания.
Сакова сообщила, что у Словакии есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
