Ситников объявил о реализации проекта "Учительская карта"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил о планах по реализации проекта "Учительская карта", который позволить педагогам бесплатно посещать учреждения культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. В регионе прошла областная педагогическая конференция, на которой губернатор уделил особое внимание мерам поддержки педагогов. "После введения "Пушкинской карты" дети у нас получили возможность посещать выставки, кинопоказы, спектакли, прикоснуться к высокой культуре. Этого, к сожалению, не произошло в отношении педагогов. Предлагаю реализовать наш проект - "Учительская карта", который позволит педагогам бесплатно посещать учреждения культуры", - предложил глава региона. Также в Костромской области для привлечения новых кадров в отрасль эффективно работает программа "Земский учитель" - она позволила привлечь в школы 50 педагогов. В числе действующих мер поддержки - ежемесячные выплаты студентам-целевикам, единовременные пособия для учителей в сельских населенных пунктах, компенсация съема жилья, конкурсы профмастерства. Благодаря принимаемым в регионе мерам растет доля молодых специалистов в сфере образования. Ежегодно в общеобразовательные организации, в том числе сельские школы, приходят на работу более 170 молодых педагогов. Ситников определил направления по дальнейшему развитию мер поддержки. Так, глава региона предложил сформировать систему поощрения сотрудников образовательных коллективов, отмеченных президентскими наградами. Такая практика уже сформирована в Костромском энергетическом техникуме. Также педагогическим коллективам предложено обсудить актуальность поддержки учителей, подготовивших выпускников "стобалльников".

