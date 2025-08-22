Рейтинг@Mail.ru
Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/sirija-2036978830.html
Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters
Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters - РИА Новости, 22.08.2025
Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters
Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак", передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:06:00+03:00
2025-08-22T14:06:00+03:00
в мире
сирия
пальмира
москва
башар асад
ахмед аш-шараа
гознак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы. "Гознак" печатал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, об образцах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась. "Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ. В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо, а 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250817/siriya-2035902482.html
https://ria.ru/20250813/turtsija-2034941157.html
сирия
пальмира
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, пальмира, москва, башар асад, ахмед аш-шараа, гознак
В мире, Сирия, Пальмира, Москва, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Гознак
Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters

Reuters: "Гознак" напечатает Сирии деноминированные банкноты в нацвалюте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы.
"Гознак" печатал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, об образцах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ
17 августа, 14:24
"Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля.
Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ.
В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо, а 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Турции отказались комментировать сообщения о военной операции в Сирии
13 августа, 10:02
 
В миреСирияПальмираМоскваБашар АсадАхмед аш-ШарааГознак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала