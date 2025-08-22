https://ria.ru/20250822/sirija-2036978830.html

Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters

Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters - РИА Новости, 22.08.2025

Российская компания напечатает Сирии новые банкноты, пишет Reuters

Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак", передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:06:00+03:00

2025-08-22T14:06:00+03:00

2025-08-22T14:06:00+03:00

в мире

сирия

пальмира

москва

башар асад

ахмед аш-шараа

гознак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак", передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы. "Гознак" печатал банкноты для Сирии и ранее. Речь идет, в частности, об образцах номиналом 2 тысячи сирийских фунтов 2017 года с портретом Башара Асада, а также 5 тысяч фунтов 2019 года с изображением солдата на фоне флага и декора одного из разрушенных террористами храмов в Пальмире. В последние годы правления Башара Асада в удушенной санкциями стране развивалась инфляция, которая с приходом к власти вооруженной оппозиции только усилилась. "Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту", - говорится в сообщении. По словам двух источников агентства, власти страны договорились выпускать новые банкноты с российской компанией "Гознак". По их данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Вместе с тем в мае Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что новые власти Сирии после смягчения международных санкций планируют выпускать банкноты не в России, а в Германии и ОАЭ. В 2024 году в Сирии произошла смена власти. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии, заняли второй по значению город Алеппо, а 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250817/siriya-2035902482.html

https://ria.ru/20250813/turtsija-2034941157.html

сирия

пальмира

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, пальмира, москва, башар асад, ахмед аш-шараа, гознак