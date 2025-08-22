https://ria.ru/20250822/shveytsariya-2037029171.html

В Швейцарии отложили перезапуск АЭС Гесген

В Швейцарии отложили перезапуск АЭС Гесген - РИА Новости, 22.08.2025

В Швейцарии отложили перезапуск АЭС Гесген

Перезапуск АЭС Гёсген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T17:22:00+03:00

2025-08-22T17:22:00+03:00

2025-08-22T17:31:00+03:00

швейцария

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Перезапуск АЭС Гёсген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая компания Axpo в коммюнике. "Ожидаемый перезапуск атомной электростанции "Гёсген" отложен ещё на шесть месяцев до конца февраля 2026 года. Это негативно скажется на финансовых результатах Axpo Group", - сообщили в компании. Причиной названа подготовка и проверка документации, которая должна быть составлена ​​с использованием новых методов расчёта для системы питательной воды. "В результате отсрочки Axpo в настоящее время ожидает сокращения прибыли примерно на 150–170 миллионов швейцарских франков. Эта сумма будет распределена между двумя финансовыми годами: 2024/2025 и 2025/2026. Также ожидается сокращение производства электроэнергии чуть менее чем на 1,9 ТВт/ч пропорционально доле Axpo", - отметили в компании. Axpo принадлежат 37,5% акций АЭС. Как сообщил телеканал RTS, другой акционер, компания Alpiq, которой принадлежит 40% капитала электростанции, предупредил о потерях в размере 140–160 миллионов франков только за вторую половину 2025 года. АЭС "Гёсген" была выведена из эксплуатации на плановый ежегодный ремонт 24 мая 2025 года. Согласно текущей оценке оператора станции, её эксплуатация должна возобновиться в конце февраля 2026 года после проверки и одобрения Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI). Швейцария располагает 4 атомными энергоблоками, расположенными на трех АЭС: Гёсген, Бецнау и Лайбштадт.

https://ria.ru/20250822/akkuyu-2037003650.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире