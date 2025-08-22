https://ria.ru/20250822/rudenya-2036984252.html

Руденя в День госфлага России вручил награды жителям Верхневолжья

Руденя в День госфлага России вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 22.08.2025

Руденя в День госфлага России вручил награды жителям Верхневолжья

В пятницу, в День Государственного флага России, губернатор Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам, сообщает... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:28:00+03:00

2025-08-22T14:28:00+03:00

2025-08-22T14:28:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036983223_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_b4bf27889b3857954a2ce8b219644dcd.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В пятницу, в День Государственного флага России, губернатор Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В год 80-летия Великой Победы мы вспоминаем подвиг юных школьников-подпольщиков, которые установили в ноябре 1941 года советский флаг в центре оккупированного немцами Калинина. Гордимся открытиями первопроходцев, водрузивших российский флаг на новых землях. Под государственным флагом нашей страны устанавливались мировые рекорды и завоевывались золотые медали. Уверен – чувство гордости за нашу страну, за достижения в честь Отечества знакомы каждому из присутствующих в этом зале", – подчеркнул губернатор. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена заслуженному тренеру России Александру Смирнову, воспитавшему сильнейших лыжников, в том числе олимпийскую чемпионку Наталью Терентьеву (Непряеву). Такой же награды удостоен слесарь-монтажник Тверского вагоностроительного завода Владимир Бадьин, почти полвека проработавший на предприятии. За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, медали Жукова удостоен рядовой Алексей Алексеев. Знаком "Во благо земли Тверской" отмечен вклад в укрепление обороноспособности страны командного состава войсковых частей, дислоцированных в Верхневолжье, подполковника Александра Никитенко и Дмитрия Поморова, а также заместителя председателя регионального отделения Союза десантников Алексея Виноградова. Важный вклад в обеспечение государственной безопасности в 90-е годы внес генерал-майор ФСБ России в отставке Геннадий Виноградов, удостоенный звания "Почетный гражданин Тверской области". Под его руководством были проведены операции по пресечению шпионажа, организованной преступности, бандитизма, коррупции. Нагрудный знак губернатора "За доблестную службу в Тверской области" передан начальнику отделения лицензионно-разрешительной работы (по Осташковскому, Западнодвинскому и Торжокскому округам) областного управления Росгвардии, майору полиции Андрею Соколову. Почетным знаком "За заслуги в развитии Тверской области" отмечены труды митрополита Тверского и Кашинского Амвросия. Руденя подчеркнул, что во многом благодаря деятельности Владыки в регионе восстанавливаются и строятся новые храмы, ведется большая социальная, просветительская и воспитательная работа. Продолжается тверская традиция создания крепких, дружных многодетных семей. В пятницу медаль ордена "Родительская слава" вручена Денису и Светлане Петровым из Твери, воспитывающим четверых детей. Почетных знаков "Слава Матери" и "Слава Отца" удостоены родители пятерых детей Василий и Маргарита Кожины из ЗАТО Озерный. Губернатор вручил награды жителям Верхневолжья, внесшим вклад в развитие различных сфер и отраслей.

https://ria.ru/20250812/rossiya-2034897548.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверь