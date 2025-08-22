https://ria.ru/20250822/rozysk-2036973253.html
В Башкирии ищут мужчину, обвиняемого в поджоге мечети
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Имам-хатыб мечети "Тан Чулпан" башкирского Благовещенска Рафик Кильметов сообщил РИА Новости, что совершивший поджог городской мечети молодой человек объявлен в розыск, культовому зданию нанесен незначительный ущерб. "Входную дверь мечети в четверг поджег молодой человек - бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Когда начался пожар, он сбежал. В мечети есть охрана, работают видеокамеры. Материалы переданы правоохранительным органам. Мечеть не сильно пострадала, только лишь дверь обгорела и козырек перед входом. Быстро потушили. Надеемся, злоумышленника найдут и накажут по закону", - рассказал в пятницу РИА Новости Кильметов. По его словам, "все должно быть по справедливости, зло должно быть наказано". "Удивительно неприятный факт поджога. Кому этот поджог понадобился? Республика многонациональная, наш город Благовещенск дружный. Видимо, не сидится кому-то просто. Будет сидеть в другом месте", - добавил собеседник агентства.
