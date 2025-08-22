https://ria.ru/20250822/rozysk-2036973253.html

В Башкирии ищут мужчину, обвиняемого в поджоге мечети

В Башкирии ищут мужчину, обвиняемого в поджоге мечети - РИА Новости, 22.08.2025

В Башкирии ищут мужчину, обвиняемого в поджоге мечети

Имам-хатыб мечети "Тан Чулпан" башкирского Благовещенска Рафик Кильметов сообщил РИА Новости, что совершивший поджог городской мечети молодой человек объявлен в РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:43:00+03:00

2025-08-22T13:43:00+03:00

2025-08-22T13:43:00+03:00

благовещенск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Имам-хатыб мечети "Тан Чулпан" башкирского Благовещенска Рафик Кильметов сообщил РИА Новости, что совершивший поджог городской мечети молодой человек объявлен в розыск, культовому зданию нанесен незначительный ущерб. "Входную дверь мечети в четверг поджег молодой человек - бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Когда начался пожар, он сбежал. В мечети есть охрана, работают видеокамеры. Материалы переданы правоохранительным органам. Мечеть не сильно пострадала, только лишь дверь обгорела и козырек перед входом. Быстро потушили. Надеемся, злоумышленника найдут и накажут по закону", - рассказал в пятницу РИА Новости Кильметов. По его словам, "все должно быть по справедливости, зло должно быть наказано". "Удивительно неприятный факт поджога. Кому этот поджог понадобился? Республика многонациональная, наш город Благовещенск дружный. Видимо, не сидится кому-то просто. Будет сидеть в другом месте", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html

https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, общество