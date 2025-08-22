https://ria.ru/20250822/rossiya-2036884165.html
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России
В Сенате США могут рассмотреть закон о наделении России статуса страны-спонсора терроризма, если она не вернет якобы похищенных с Украины детей, с такой угрозой РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сенате США могут рассмотреть закон о наделении России статуса страны-спонсора терроризма, если она не вернет якобы похищенных с Украины детей, с такой угрозой в соцсети X выступил сенатор Линдси Грэм*"Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине. — Прим. Ред.)", — написал он.По его словам, этот статус затруднит ведение бизнеса с Россией.Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.В конце декабря 2024 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
