Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rossiya-2036884165.html
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России - РИА Новости, 22.08.2025
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России
В Сенате США могут рассмотреть закон о наделении России статуса страны-спонсора терроризма, если она не вернет якобы похищенных с Украины детей, с такой угрозой РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T03:22:00+03:00
2025-08-22T03:22:00+03:00
россия
украина
сша
владимир мединский
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209446_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_548249fbe07bd8d63e4d755374d2f2bc.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сенате США могут рассмотреть закон о наделении России статуса страны-спонсора терроризма, если она не вернет якобы похищенных с Украины детей, с такой угрозой в соцсети X выступил сенатор Линдси Грэм*"Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине. — Прим. Ред.)", — написал он.По его словам, этот статус затруднит ведение бизнеса с Россией.Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.В конце декабря 2024 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250808/deti-2034130789.html
https://ria.ru/20250727/medinskij-2031688539.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b46aed3124bc843acbae66584d732fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир мединский, денис пушилин
Россия, Украина, США, Владимир Мединский, Денис Пушилин
Сенатор Грэм* выступил с угрозой в адрес России

Сенатор Грэм пригрозил России наделением статуса страны-спонсора терроризма

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Сенате США могут рассмотреть закон о наделении России статуса страны-спонсора терроризма, если она не вернет якобы похищенных с Украины детей, с такой угрозой в соцсети X выступил сенатор Линдси Грэм*
"Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине. — Прим. Ред.)", — написал он.
По его словам, этот статус затруднит ведение бизнеса с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины
8 августа, 13:21
Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
В конце декабря 2024 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей, заявил Мединский
27 июля, 05:06
 
РоссияУкраинаСШАВладимир МединскийДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала