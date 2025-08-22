https://ria.ru/20250822/rossiya-2036876342.html

Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей

Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей - РИА Новости, 22.08.2025

Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей

Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T00:34:00+03:00

2025-08-22T00:34:00+03:00

2025-08-22T00:34:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156397_0:52:2994:1736_1920x0_80_0_0_0c286fdb39934efe180a69b49d3e11f1.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале."К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — говорится в публикации.В посте отмечается, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября 2025 года, о чем сообщали СМИ ранее, внесено не будет.Все изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года, говорится в публикации.Второго июля сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.

https://ria.ru/20250130/medspravki-1996274088.html

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия