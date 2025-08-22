https://ria.ru/20250822/rossiya-2036876342.html
Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей
Минздрав уточнил, когда изменится порядок освидетельствования водителей
Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале."К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — говорится в публикации.В посте отмечается, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября 2025 года, о чем сообщали СМИ ранее, внесено не будет.Все изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года, говорится в публикации.Второго июля сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Новые изменения в правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале
"К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — говорится в публикации.
В посте отмечается, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября 2025 года, о чем сообщали СМИ ранее, внесено не будет.
Все изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года, говорится в публикации.
Второго июля сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.