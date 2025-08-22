Путин поблагодарил ветеранов атомной отрасли за безопасность

https://ria.ru/20250822/rossija-2037081668.html

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обязана ветеранам атомной отрасли своей безопасностью и суверенным развитием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Низкий поклон ветеранам, которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что обеспечение глобального ядерного паритета стало настоящей победой всего народа.

