Путин поблагодарил ветеранов атомной отрасли за безопасность
Путин поблагодарил ветеранов атомной отрасли за безопасность
2025-08-22T22:25:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Россия обязана ветеранам атомной отрасли своей безопасностью и суверенным развитием, заявил президент РФ Владимир Путин. "Низкий поклон ветеранам, которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что обеспечение глобального ядерного паритета стало настоящей победой всего народа.
