Рейтинг@Mail.ru
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/rossija-2036892368.html
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки - РИА Новости, 22.08.2025
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки
Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T06:26:00+03:00
2025-08-22T06:26:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315920_0:210:2730:1746_1920x0_80_0_0_bb149380a66d38df818e5f0bc2628972.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Орган по сертификации "Роскачество-Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на напитки. Его получила продукция ООО "АртВкус" из Подмосковья бренда "Эконад", - говорится в сообщении. Также отмечается, что сертификацию успешно прошли четыре безалкогольных среднегазированных напитка на основе молочной сыворотки четырех вкусов: с натуральным экстрактом липы, с натуральным экстрактом эхинацеи, с натуральным экстрактом Саган-Дайля и с натуральным экстрактом бузины. "Сертификация подтвердила, что эти функциональные напитки - источник витамина В5 (пантотеновая кислота), которая способствует нормализации энергетического обмена. Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 56543-2015 "Напитки функциональные. Общие технические условия", - добавили в Роскачестве. Кроме того, там напомнили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, среди которых, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. "Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - подчеркнули в организации.
https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html
https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315920_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ed212e152fab4f4d97104858cbe75b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки

Роскачество выдало первый сертификат функционального питания на напитки

© Pixabay / silviaritaНапитки из свежих овощей, фруктов и ягод
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Pixabay / silviarita
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество-Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на напитки. Его получила продукция ООО "АртВкус" из Подмосковья бренда "Эконад", - говорится в сообщении.
Покупательница в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
11 октября 2024, 06:38
Также отмечается, что сертификацию успешно прошли четыре безалкогольных среднегазированных напитка на основе молочной сыворотки четырех вкусов: с натуральным экстрактом липы, с натуральным экстрактом эхинацеи, с натуральным экстрактом Саган-Дайля и с натуральным экстрактом бузины.
"Сертификация подтвердила, что эти функциональные напитки - источник витамина В5 (пантотеновая кислота), которая способствует нормализации энергетического обмена. Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 56543-2015 "Напитки функциональные. Общие технические условия", - добавили в Роскачестве.
Кроме того, там напомнили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, среди которых, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
"Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - подчеркнули в организации.
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
11 сентября 2024, 07:35
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)РоскачествоФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала