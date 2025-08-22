Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки
Роскачество выдало первый сертификат функционального питания на напитки
© Pixabay / silviaritaНапитки из свежих овощей, фруктов и ягод
© Pixabay / silviarita
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество-Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на напитки. Его получила продукция ООО "АртВкус" из Подмосковья бренда "Эконад", - говорится в сообщении.
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
11 октября 2024, 06:38
Также отмечается, что сертификацию успешно прошли четыре безалкогольных среднегазированных напитка на основе молочной сыворотки четырех вкусов: с натуральным экстрактом липы, с натуральным экстрактом эхинацеи, с натуральным экстрактом Саган-Дайля и с натуральным экстрактом бузины.
"Сертификация подтвердила, что эти функциональные напитки - источник витамина В5 (пантотеновая кислота), которая способствует нормализации энергетического обмена. Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 56543-2015 "Напитки функциональные. Общие технические условия", - добавили в Роскачестве.
Кроме того, там напомнили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, среди которых, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
"Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - подчеркнули в организации.
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
11 сентября 2024, 07:35