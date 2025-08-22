https://ria.ru/20250822/rospotrebnadzor-2036975010.html

Роспотребнадзор: сведений о циркуляции в России неизвестных вирусов нет

Роспотребнадзор: сведений о циркуляции в России неизвестных вирусов нет - РИА Новости, 22.08.2025

Роспотребнадзор: сведений о циркуляции в России неизвестных вирусов нет

Сведений о циркуляции в России каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-служб Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:50:00+03:00

2025-08-22T13:50:00+03:00

2025-08-22T13:50:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сведений о циркуляции в России каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-служб Роспотребнадзора. "В связи с тем, что в СМИ появилась информация о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем", Роспотребнадзор сообщает следующее ... на сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года. В это время Роспотребнадзор направлял официальный запрос в адрес Telegram-канала, который являлся первоисточником, и провел проверку представленных данных. "В своих публикациях редакция не называла вирус "новым", лишь "неизвестным" (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть "микоплазменная пневмония", что вскоре и подтвердилось результатами. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтверждённой информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения. При подготовке материалов рекомендуем опираться на официальные данные. В случае необходимости уточнений или запросов по фактам просим направлять обращения в пресс‑службу Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250822/artishok-2036886756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество