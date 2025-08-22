https://ria.ru/20250822/rospotrebnadzor-2036975010.html
Роспотребнадзор: сведений о циркуляции в России неизвестных вирусов нет
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сведений о циркуляции в России каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-служб Роспотребнадзора. "В связи с тем, что в СМИ появилась информация о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем", Роспотребнадзор сообщает следующее ... на сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года. В это время Роспотребнадзор направлял официальный запрос в адрес Telegram-канала, который являлся первоисточником, и провел проверку представленных данных. "В своих публикациях редакция не называла вирус "новым", лишь "неизвестным" (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть "микоплазменная пневмония", что вскоре и подтвердилось результатами. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтверждённой информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения. При подготовке материалов рекомендуем опираться на официальные данные. В случае необходимости уточнений или запросов по фактам просим направлять обращения в пресс‑службу Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.
