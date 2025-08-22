https://ria.ru/20250822/rosatom-2037090778.html
Путин заявил о почетном месте "Росатома" в жизнеобеспечении России
россия
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. "Росатом" занимает почетное место в жизнеобеспечении России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове. "Росатом" занимает свое прочное, надежное и очень почетное место во всех системах жизнеобеспечения государства российского", - сообщил Путин.
россия
саров
