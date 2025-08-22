https://ria.ru/20250822/reyting-2037024764.html

МИП вошел в топ-5 рейтинга психологического образования

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московский институт психоанализа стал единственным частным вузом, вошедшим в топ-5 ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений, реализующих программы психологического образования, сообщает пресс-служба МИП. Первое место в рейтинге занял МГУ имени М.В. Ломоносова. Далее следуют НИУ ВШЭ, СПбГУ и РАНХиГС при президенте РФ, впервые вошедшая в число лидеров. МИП второй год замыкает первую пятерку рейтинга. Всего в рейтинге, составленном Исследовательской группой "Интерфакса", принимали участие 157 российских вузов. В числе критериев оценки вузов - репутация в сфере психологии и смежных наук, качество образовательного процесса, количество научных публикаций, достижения и трудоустройство студентов и выпускников. Как отметил на презентации рейтинга первый проректор, доцент кафедры общей психологии Московского института психоанализа Александр Демидов, востребованность в обществе психологии как дисциплины растет - это видно по тому, как люди читают соцсети, смотрят тематические психологические блоги, записываются на психологические курсы. По его словам, государство за последние несколько лет сделало очень много на пути создания условий для того, чтобы психология играла более значимую роль. Так, в Стратегии научно-технологического развития, утвержденной в прошлом году президентом России, психология указана в числе дисциплин, на стыке которых возможна выработка эффективного ответа российского общества на большие вызовы. "Если посмотреть статистику по нашему институту, большая часть студентов — это не вчерашние школьники, 65% — люди старше 30 лет. Важно задуматься, какие задачи, не только профессиональные, но и личностные, решают эти уже взрослые осознанные люди, вступая в образовательное пространство, и как мы можем эффективно им в этом помочь. Мы видим, как создаются возможности для того, чтобы психология играла чуть большую роль, чем она это делает сейчас, но вузам нужно максимально использовать эти возможности", - приводится в сообщении комментарий Демидова.

