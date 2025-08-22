https://ria.ru/20250822/putin-2037092933.html
Путин отшутился от похвалы атомщиков
22.08.2025
Путин отшутился от похвалы атомщиков
Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на утверждения российских атомщиков о том, что без его поддержки они бы не справились. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на утверждения российских атомщиков о том, что без его поддержки они бы не справились. Президент в пятницу в Сарове встретился с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Один из участников встречи поблагодарил его за поддержку и отметил: "без вас, я думаю, мы бы не справились". "Свято место пусто не бывает", - лаконично отреагировал Путин.
Путин отшутился от похвалы атомщиков
Путин пошутил в ответ на похвалу российских атомщиков