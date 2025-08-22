https://ria.ru/20250822/putin-2037092786.html

Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"

Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома" - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"

2025-08-22
Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"
Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии.

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Поляна" ("Росатома" - ред.) расширяется за счёт смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

