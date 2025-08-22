https://ria.ru/20250822/putin-2037092786.html
Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"
Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома" - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"
Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:31:00+03:00
2025-08-22T23:31:00+03:00
2025-08-22T23:31:00+03:00
россия
саров
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087499_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_e97090e1316b6e323a7aed3264974993.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счёт областей, где можно применять новые технологии. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома" "Поляна" ("Росатома" - ред.) расширяется за счёт смежных областей, где можно применять эти уникальные знания и технологии", - сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
https://ria.ru/20250822/putin-2037075913.html
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087499_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_96c0fc81da122be28257664f47a05a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин рассказал о расширении "поляны" "Росатома"
Путин заявил, что "поляна" "Росатома" расширяется за счет смежных областей