Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде
Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде
Все российское общество должно жить в интеллектуальной среде науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Все российское общество должно жить в интеллектуальной среде науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно настроить все общество на то, что… мы все должны жить в интеллектуальной среде науки и образования", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Путин добавил, что человек должен всегда учиться.
