https://ria.ru/20250822/putin-2037092638.html

Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде

Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде - РИА Новости, 22.08.2025

Путин заявил, что общество должно жить в интеллектуальной среде

Все российское общество должно жить в интеллектуальной среде науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:29:00+03:00

2025-08-22T23:29:00+03:00

2025-08-22T23:29:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037086995_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_ee14fe610e122124b04fb7abc73112fc.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Все российское общество должно жить в интеллектуальной среде науки и образования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно настроить все общество на то, что… мы все должны жить в интеллектуальной среде науки и образования", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Путин добавил, что человек должен всегда учиться.

https://ria.ru/20250822/putin-2037085273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин