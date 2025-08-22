Путин рассказал о способах вооруженной борьбы
Путин: стоит отстать в способах вооруженной борьбы и потери резко возрастают
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Читать ria.ru в
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоит только отстать на несколько недель в способах вооруженной борьбы - и потери резко возрастают.
"Стоит только отстать на несколько недель (в способах вооруженной борьбы - ред.) - и потери возрастают. Или динамика продвижения по линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно - и все", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
По словам Путина, российские специалисты каждый день работают над повышением эффективности вооружений.
"Вот эффективность - прямо сегодня одно применяем средство, раз - падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает. У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете", - подчеркнул Путин.
Россияне вернут свои территории, заявил Путин
1 августа, 15:21