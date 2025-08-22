https://ria.ru/20250822/putin-2037091274.html

Путин рассказал о способах вооруженной борьбы

Путин рассказал о способах вооруженной борьбы - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о способах вооруженной борьбы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоит только отстать на несколько недель в способах вооруженной борьбы - и потери резко возрастают.

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоит только отстать на несколько недель в способах вооруженной борьбы - и потери резко возрастают. "Стоит только отстать на несколько недель (в способах вооруженной борьбы - ред.) - и потери возрастают. Или динамика продвижения по линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно - и все", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. По словам Путина, российские специалисты каждый день работают над повышением эффективности вооружений. "Вот эффективность - прямо сегодня одно применяем средство, раз - падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает. У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете", - подчеркнул Путин.

