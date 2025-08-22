https://ria.ru/20250822/putin-2037091123.html

Путин отметил экономические показатели Нижегородской области

Путин отметил экономические показатели Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2025

Путин отметил экономические показатели Нижегородской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели региона. Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов. "Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку. Но все-таки темпы сохраняются очень приличные", - сказал Путин на встрече с Никитиным.

