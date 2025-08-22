Путин отметил экономические показатели Нижегородской области

Рейтинг@Mail.ru
23:19 22.08.2025
россия
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели региона. Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов. "Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку. Но все-таки темпы сохраняются очень приличные", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
россия, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин
Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Глеб Никитин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели региона.
Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов.
"Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку. Но все-таки темпы сохраняются очень приличные", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал Севморпуть конкурентным преимуществом России
РоссияНижегородская областьВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
