Путин отметил экономические показатели Нижегородской области
Путин отметил экономические показатели Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2025
Путин отметил экономические показатели Нижегородской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:19:00+03:00
2025-08-22T23:19:00+03:00
2025-08-22T23:19:00+03:00
россия
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели региона. Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов. "Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку. Но все-таки темпы сохраняются очень приличные", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
