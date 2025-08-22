https://ria.ru/20250822/putin-2037089163.html

Путин рассказал о российских технологиях для работы в Арктике

Путин рассказал о российских технологиях для работы в Арктике - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал о российских технологиях для работы в Арктике

2025-08-22

арктика

сша

россия

владимир путин

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Российскими технологиями для работы в Арктике не обладает никто, это представляет интерес для ее партнеров, в том числе для США, заявил президент России Владимир Путин. "Технологиями (для работы в Арктике - ред.), которыми мы обладаем, сегодня не обладает никто, кроме нас. И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и Штатов", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

арктика

сша

россия

2025

Новости

