Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации
Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации - РИА Новости, 22.08.2025
Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации
Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в специальной военной операции и героически воевали. РИА Новости, 22.08.2025
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в специальной военной операции и героически воевали. "Я сейчас разговаривал с вашими же сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в боевых действиях и воевали героически, и ранения тяжелые некоторые получили", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
