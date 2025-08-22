https://ria.ru/20250822/putin-2037086181.html

Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации

Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации - РИА Новости, 22.08.2025

Путин рассказал об участии сотрудников "Росатома" в спецоперации

Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в специальной военной операции и героически воевали. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:50:00+03:00

2025-08-22T22:50:00+03:00

2025-08-22T22:50:00+03:00

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в специальной военной операции и героически воевали. "Я сейчас разговаривал с вашими же сотрудниками "Росатома", которые принимали участие в боевых действиях и воевали героически, и ранения тяжелые некоторые получили", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250819/semi-2036275805.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"