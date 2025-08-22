https://ria.ru/20250822/putin-2037084126.html
Путин надеется, что темп восстановления отношений с США сохранится
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что темп работы РФ и США в восстановлении отношений сохранится. "Надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
