https://ria.ru/20250822/putin-2037084126.html

Путин надеется, что темп восстановления отношений с США сохранится

Путин надеется, что темп восстановления отношений с США сохранится - РИА Новости, 22.08.2025

Путин надеется, что темп восстановления отношений с США сохранится

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что темп работы РФ и США в восстановлении отношений сохранится. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T22:41:00+03:00

2025-08-22T22:41:00+03:00

2025-08-22T22:41:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что темп работы РФ и США в восстановлении отношений сохранится. "Надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

https://ria.ru/20250822/putin-2037081938.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин