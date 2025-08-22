Путин заявил, что Россия может преодолеть все вызовы

https://ria.ru/20250822/putin-2037082353.html
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. "Мы можем преодолеть все эти вызовы, и мы это сделаем", - сказал Путин.
