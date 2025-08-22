https://ria.ru/20250822/putin-2037081938.html
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается наших отношений с Соединенными Штатами (Америки - ред.), то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля всё-таки замаячил" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
