Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа

Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир...

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается наших отношений с Соединенными Штатами (Америки - ред.), то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля всё-таки замаячил" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

