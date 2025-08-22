Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа - РИА Новости, 22.08.2025
22:26 22.08.2025
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа - РИА Новости, 22.08.2025
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа
Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.08.2025
в мире
россия
сша
америка
дональд трамп
владимир путин
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается наших отношений с Соединенными Штатами (Америки - ред.), то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля всё-таки замаячил" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
россия
сша
америка
в мире, россия, сша, америка, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин оценил отношения России и США с приходом Трампа

Путин: с приходом Трампа свет в конце тоннеля в отношениях России и США замаячил

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом президента США Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами (Америки - ред.), то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля всё-таки замаячил" , - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин прокомментировал отказ Байдена от контактов с Россией
24 января, 17:57
24 января, 17:57
 
В миреРоссияСШААмерикаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
