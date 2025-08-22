Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы - РИА Новости, 22.08.2025
22:24 22.08.2025
Путин обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы. "Встречался с министром науки и образования, тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности и на педагогические заметно выросло последнее время", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Путин добавил, что в 2025 году при сдаче Единого государственного экзамена значительное число школьников выбрали физику, математику и биологию.
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы.
"Встречался с министром науки и образования, тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности и на педагогические заметно выросло последнее время", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин добавил, что в 2025 году при сдаче Единого государственного экзамена значительное число школьников выбрали физику, математику и биологию.
Путин заявил о необходимости ранней профориентации
