Путин обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы
Путин обсудил с Фальковым вопросы поступления в вузы
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22
2025-08-22T22:24:00+03:00
2025-08-22T22:24:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым вопросы поступления в вузы. "Встречался с министром науки и образования, тоже рассказывали коллеги о том, что количество людей, поступающих на инженерные специальности и на педагогические заметно выросло последнее время", - сказал глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Путин добавил, что в 2025 году при сдаче Единого государственного экзамена значительное число школьников выбрали физику, математику и биологию.
россия
