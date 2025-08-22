https://ria.ru/20250822/putin-2037078704.html

Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.

