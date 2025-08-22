Рейтинг@Mail.ru
22.08.2025
22:07 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
политика
россия
саров
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
россия
саров
политика, россия, саров, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Политика, Россия, Саров, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ.
"Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
Президент России Владимир Путин
Путин отметил важность подготовки кадров в атомной отрасли
Алексей Лихачев Владимир Путин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Заголовок открываемого материала