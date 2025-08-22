https://ria.ru/20250822/putin-2037078704.html
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России - РИА Новости, 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней...
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин сделал атомную тематику одним из приоритетов внешней политики РФ. "Отдельная совершенно тема - наш экспорт. Вы создали не просто систему поддержки (атомной отрасли РФ - ред.), Владимир Владимирович, Вы лично выступаете главным представителем "Росатома" на международных переговорах. Я видел это неоднократно. И Вы ввели атомную политику в приоритет в нашей внешнеполитической линии. Спасибо Вам большое", - сказал Лихачев на встрече Путина с учеными-атомщиками в Сарове.
