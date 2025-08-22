https://ria.ru/20250822/putin-2037078234.html
Путин заявил о необходимости ранней профориентации
Путин заявил о необходимости ранней профориентации - РИА Новости, 22.08.2025
Путин заявил о необходимости ранней профориентации
Для подготовки кадров в атомной отрасли нужна ранняя профориентация, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T22:04:00+03:00
2025-08-22T22:04:00+03:00
2025-08-22T22:04:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Для подготовки кадров в атомной отрасли нужна ранняя профориентация, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Готовить, разумеется, нужно кадры чуть ли уже не с детского сада, со школы, нам нужна ранняя профориентация", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, отвечая на вопрос о возможности государственного заказа по профильным вузам, чтобы увеличить число бюджетных мест по специальностям, необходимым атомной отрасли.
https://ria.ru/20250211/putin-1998554330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил о необходимости ранней профориентации
Путин: для подготовки кадров в атомной отрасли нужна ранняя профориентация