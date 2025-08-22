Рейтинг@Mail.ru
21:52 22.08.2025
Путин заявил, что основатели атомной отрасли совершили подвиг
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины. В 2025 году отмечается 80-летие российской атомной отрасли. "Настоящий подвиг во имя Родины совершили учёные, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шёл в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что вся страна, пережившая страшную войну, огромные потери и разрушения, вела тогда колоссальную работу - трудилась, опиралась на научный, образовательный, индустриальный потенциал, созданный еще и в дореволюционной России, в советское время.
Владимир Путин. Архивное фото
САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины.
В 2025 году отмечается 80-летие российской атомной отрасли.
"Настоящий подвиг во имя Родины совершили учёные, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шёл в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Он добавил, что вся страна, пережившая страшную войну, огромные потери и разрушения, вела тогда колоссальную работу - трудилась, опиралась на научный, образовательный, индустриальный потенциал, созданный еще и в дореволюционной России, в советское время.
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове
Путин наградил орденом коллектив ядерного центра в Сарове
