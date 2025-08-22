https://ria.ru/20250822/putin-2037076581.html

Путин заявил, что основатели атомной отрасли совершили подвиг

Путин заявил, что основатели атомной отрасли совершили подвиг

Путин заявил, что основатели атомной отрасли совершили подвиг

Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины. 22.08.2025

САРОВ, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины. В 2025 году отмечается 80-летие российской атомной отрасли. "Настоящий подвиг во имя Родины совершили учёные, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шёл в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли. Он добавил, что вся страна, пережившая страшную войну, огромные потери и разрушения, вела тогда колоссальную работу - трудилась, опиралась на научный, образовательный, индустриальный потенциал, созданный еще и в дореволюционной России, в советское время.

