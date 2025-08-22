https://ria.ru/20250822/putin-2037074950.html

В атомной отрасли России работает полмиллиона человек, заявил Путин

В атомной отрасли России работает полмиллиона человек, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2025

В атомной отрасли России работает полмиллиона человек, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, а это "настоящая сила". РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T21:40:00+03:00

2025-08-22T21:40:00+03:00

2025-08-22T21:50:00+03:00

россия

саров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037076239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8325a65e73014d065cb3b200c42bfbbb.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, а это "настоящая сила".Глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли."Поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии, а это настоящая сила, почти полмиллиона человек", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250822/putin-2037075046.html

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о значимости атомщиков для страны 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-22T21:40 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, владимир путин