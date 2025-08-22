В атомной отрасли России работает полмиллиона человек, заявил Путин

https://ria.ru/20250822/putin-2037074950.html
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек, а это "настоящая сила".Глава государства в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове поздравил российских атомщиков с 80-летием отечественной атомной отрасли."Поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии, а это настоящая сила, почти полмиллиона человек", - сказал Путин.
