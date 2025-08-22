Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/putin-2037074120.html
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли
Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:34:00+03:00
2025-08-22T21:34:00+03:00
россия
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056246_0:308:2969:1978_1920x0_80_0_0_9b9bb00ff70e5439dec156179f609dc5.jpg
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
https://ria.ru/20250822/putin-2037073733.html
россия
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ba3e9ac3a84dbfde964447d59d0b5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли

В Сарове Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Миус в Сарове
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Миус в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорт Миус в Сарове
Читать ria.ru в
Дзен
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома".
Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
Путин у памятника ученому, одному из авторов атомного проекта СССР Юлию Харитону - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону
Вчера, 21:27
 
РоссияСаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала