https://ria.ru/20250822/putin-2037074120.html
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли - РИА Новости, 22.08.2025
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли
Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:34:00+03:00
2025-08-22T21:34:00+03:00
2025-08-22T21:34:00+03:00
россия
саров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056246_0:308:2969:1978_1920x0_80_0_0_9b9bb00ff70e5439dec156179f609dc5.jpg
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент прибыл в Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
https://ria.ru/20250822/putin-2037073733.html
россия
саров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037056246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ba3e9ac3a84dbfde964447d59d0b5fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, Саров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли
В Сарове Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли России
САРОВ (Нижегородская обл), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в ходе поездки в атомград Саров, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент прибыл в Саров
, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России
- Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома
".
Глава государства возложил цветы к памятнику академику, главному конструктору первой советской атомной бомбы Юлию Харитону и осмотрел выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре в городах особого назначения.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.