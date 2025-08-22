https://ria.ru/20250822/punkt-2036987092.html
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.08.2025
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций - ред.) ВСУ "Восток". Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате авиационного удара пункт временной дислокации ВСУ был успешно поражен.
