ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

22.08.2025

Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

2025-08-22T14:40:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций - ред.) ВСУ "Восток". Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате авиационного удара пункт временной дислокации ВСУ был успешно поражен.

