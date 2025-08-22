Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 22.08.2025 (обновлено: 14:55 22.08.2025)
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.08.2025
ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций - ред.) ВСУ "Восток". Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате авиационного удара пункт временной дислокации ВСУ был успешно поражен.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские войска поразили авиационной бомбой ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ в районе Старой Гуты Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций - ред.) ВСУ "Восток". Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате авиационного удара пункт временной дислокации ВСУ был успешно поражен.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
