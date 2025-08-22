https://ria.ru/20250822/prigovor-2036964827.html
Мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области, осудили
Убийца 8-летней девочки, чье тело нашли в лесопосадке в Ростовской области, приговорен к пожизненному заключению, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Убийца 8-летней девочки, чье тело нашли в лесопосадке в Ростовской области, приговорен к пожизненному заключению, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В мае 2024 года в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса фигурант дела рассказал, что был за рулем машины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщали в пресс-службе регионального главка СК России. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя... Фигуранту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и об убийстве.
