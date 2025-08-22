Раскрыто, какую причину смерти часто указывают боевикам ВСУ
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Погибшим украинским солдатам нередко указывают причиной смерти острую сердечную недостаточность, следует из предоставленных хакерами KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости.
В распоряжение агентства попали заключения о смерти военнослужащих ВСУ. В трех документах есть данные о минно-взрывных травмах и других повреждениях, типичных для зоны боевых действий. Также группировка предоставила список потерь в одной из частей противника из 30 фамилий, где также указаны взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения.
Тем не менее в некоторых документах названы совсем не боевые причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Мечникова использовала в свидетельствах о смерти формулировки "острая сердечная недостаточность" и "повреждения вследствие боевых действий".
В среду хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.
Российская сторона уже рассказывала о том, что власти Украины занижают данные о потерях среди солдат ВСУ и не забирают тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации семьям.