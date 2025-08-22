https://ria.ru/20250822/prichina-2036901786.html

Раскрыто, какую причину смерти часто указывают боевикам ВСУ

Раскрыто, какую причину смерти часто указывают боевикам ВСУ

Погибшим украинским солдатам нередко указывают причиной смерти острую сердечную недостаточность, следует из предоставленных хакерами KillNet документов, которые

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Погибшим украинским солдатам нередко указывают причиной смерти острую сердечную недостаточность, следует из предоставленных хакерами KillNet документов, которые проанализировало РИА Новости.В распоряжение агентства попали заключения о смерти военнослужащих ВСУ. В трех документах есть данные о минно-взрывных травмах и других повреждениях, типичных для зоны боевых действий. Также группировка предоставила список потерь в одной из частей противника из 30 фамилий, где также указаны взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения.Тем не менее в некоторых документах названы совсем не боевые причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Мечникова использовала в свидетельствах о смерти формулировки "острая сердечная недостаточность" и "повреждения вследствие боевых действий".В среду хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.Российская сторона уже рассказывала о том, что власти Украины занижают данные о потерях среди солдат ВСУ и не забирают тела погибших, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

