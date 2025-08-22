Рейтинг@Mail.ru
Учителям и воспитателям Вологодской области выплатят премию ко Дню знаний
Вологодская область
Вологодская область
 
17:06 22.08.2025
Учителям и воспитателям Вологодской области выплатят премию ко Дню знаний
Учителям и воспитателям Вологодской области выплатят премию ко Дню знаний - РИА Новости, 22.08.2025
Учителям и воспитателям Вологодской области выплатят премию ко Дню знаний
К 1 сентября всем учителям и воспитателям Вологодчины выплатят премию в размере 10 тысяч рублей, и, начиная с 2026 года, педагогам повысят зарплату на 10%,... РИА Новости, 22.08.2025
вологодская область
вологодская область
череповец
вологда
георгий филимонов
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. К 1 сентября всем учителям и воспитателям Вологодчины выплатят премию в размере 10 тысяч рублей, и, начиная с 2026 года, педагогам повысят зарплату на 10%, сообщил губернатор области Георгий Филимонов. Мера уже обеспечена финансированием в размере порядка 270 миллионов рублей на будущий год и порядка 1,5 миллиарда рублей на 2027 год. &quot;В этом году впервые в истории региона выделена рекордная сумма на финансирование сферы образования – 32,8 миллиарда рублей. И важно, чтобы каждый учитель, воспитатель чувствовал это, ощущал на бытовом уровне. Мы нашли возможность для введения новых мер поддержки наших наставников несмотря на то, что макроэкономические показатели сейчас не вполне этому способствуют, у некоторых крупных предприятий есть сложности с уплатой налога в областной бюджет&quot;, – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова.Он отметил, что власти Вологодчины были к этому готовы, все решения скрупулезно просчитали и подготовили заранее. Поэтому бюджет области остается сбалансированным и устойчивым. Также в рамках совета глава региона вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. Всего их получили 43 руководителя и преподавателя, которые достигли высоких результатов на профессиональном поприще и внесли вклад в развитие сферы. Так, например, трем педагогам присвоено звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", по одному человеку награждены нагрудными знаками "Почетный наставник" и "За верность профессии", еще 10 преподавателей отмечены почетным знаком "За заслуги в развитии образования Вологодской области". "Наша общая миссия – воспитать поколение мыслящих, сильных и ответственных патриотов, которые вооружены знаниями, но при этом целостно, фундаментально, практически ориентированы. Поэтому учитель и преподаватель в университете – это не функция, не менеджер, не технократ, а воспитатель. Наша образовательная система должна включать современные управленческие, образовательные методики и приемы, чтобы воспитать целостную, гармонично развитую личность. Нам нужны люди, которые вооружены любовью к родной земле. Люди, которые не захотят уезжать и будут видеть перспективы самореализации в нашей родной Вологодской области", – добавил Филимонов. Сейчас в регионе особое внимание уделяется модернизации образовательных учреждений и оснащению их оборудованием. Только на этот год в план вошли 106 объектов: 56 школ, 10 детских садов и 40 зданий колледжей и техникумов. Кроме того, расширяется перечень новых кластеров "Профессионалитета" для подготовки специалистов в востребованных отраслях экономики, открываются классы по модели "Сириус", а также реализуются два проекта по созданию кампуса вузов в Череповце и кампуса среднего профессионального образования в Вологде.
вологодская область
череповец
вологда
вологодская область, череповец, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Вологда, Георгий Филимонов
Учителям и воспитателям Вологодской области выплатят премию ко Дню знаний

Учителя и воспитатели Вологодчины получат премию в 10 тыс рублей ко Дню знаний

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. К 1 сентября всем учителям и воспитателям Вологодчины выплатят премию в размере 10 тысяч рублей, и, начиная с 2026 года, педагогам повысят зарплату на 10%, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
Мера уже обеспечена финансированием в размере порядка 270 миллионов рублей на будущий год и порядка 1,5 миллиарда рублей на 2027 год.
«

"В этом году впервые в истории региона выделена рекордная сумма на финансирование сферы образования – 32,8 миллиарда рублей. И важно, чтобы каждый учитель, воспитатель чувствовал это, ощущал на бытовом уровне. Мы нашли возможность для введения новых мер поддержки наших наставников несмотря на то, что макроэкономические показатели сейчас не вполне этому способствуют, у некоторых крупных предприятий есть сложности с уплатой налога в областной бюджет", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова.

Он отметил, что власти Вологодчины были к этому готовы, все решения скрупулезно просчитали и подготовили заранее. Поэтому бюджет области остается сбалансированным и устойчивым.
Также в рамках совета глава региона вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. Всего их получили 43 руководителя и преподавателя, которые достигли высоких результатов на профессиональном поприще и внесли вклад в развитие сферы.
Так, например, трем педагогам присвоено звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", по одному человеку награждены нагрудными знаками "Почетный наставник" и "За верность профессии", еще 10 преподавателей отмечены почетным знаком "За заслуги в развитии образования Вологодской области".
"Наша общая миссия – воспитать поколение мыслящих, сильных и ответственных патриотов, которые вооружены знаниями, но при этом целостно, фундаментально, практически ориентированы. Поэтому учитель и преподаватель в университете – это не функция, не менеджер, не технократ, а воспитатель. Наша образовательная система должна включать современные управленческие, образовательные методики и приемы, чтобы воспитать целостную, гармонично развитую личность. Нам нужны люди, которые вооружены любовью к родной земле. Люди, которые не захотят уезжать и будут видеть перспективы самореализации в нашей родной Вологодской области", – добавил Филимонов.
Сейчас в регионе особое внимание уделяется модернизации образовательных учреждений и оснащению их оборудованием. Только на этот год в план вошли 106 объектов: 56 школ, 10 детских садов и 40 зданий колледжей и техникумов. Кроме того, расширяется перечень новых кластеров "Профессионалитета" для подготовки специалистов в востребованных отраслях экономики, открываются классы по модели "Сириус", а также реализуются два проекта по созданию кампуса вузов в Череповце и кампуса среднего профессионального образования в Вологде.
Вологодская областьВологодская областьЧереповецВологдаГеоргий Филимонов
 
 
