23:12 22.08.2025
Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья
Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья
россия
курская область
саров
владимир путин
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья. "Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий (Курской области и приграничных территорий РФ - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
Россия, Курская область, Саров, Владимир Путин
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья.
"Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий (Курской области и приграничных территорий РФ - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
Путин пообещал восстановить поврежденное в приграничных регионах
