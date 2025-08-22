https://ria.ru/20250822/pravitelstvo-2037090055.html

Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья

Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья - РИА Новости, 22.08.2025

Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T23:12:00+03:00

2025-08-22T23:12:00+03:00

2025-08-22T23:12:00+03:00

россия

курская область

саров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья. "Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий (Курской области и приграничных территорий РФ - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.

https://ria.ru/20250822/putin-2037088676.html

россия

курская область

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, саров, владимир путин