Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья
Правительство создаст условия для развития Курской области и приграничья
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T23:12:00+03:00
САРОВ (Нижегородская область), 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство создаст все условия для развития Курской области и приграничья. "Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, среднего бизнеса, и крупных предприятий (Курской области и приграничных территорий РФ - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли в Сарове.
